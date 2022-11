Ve Svitavách rozpohybují 15 metrů dlouhý betlém, je zrestaurovaný

Betlém bude vystavený od 27. listopadu, kdy je první adventní neděle. ČTK to řekla kurátorka Blanka Čuhelová.

„Byla to dlouhá práce. Po deseti letech se nám ho podařilo zrestaurovat a rozpohybovat. Má 665 figur a budov a 62 mechanik. Vznikal v průběhu 150 let, podíleli se na něm svitavští betlémáři,“ řekla Čuhelová.

Město získalo betlém před deseti lety od Východočeského muzea v Pardubicích, kde byl od 60. let přechováván. Od roku 2015 je kulturní památkou.

Betlém je v přízemí budovy městského muzea, kam se tak rozsáhlá kulturní památka vešla. K vidění bude od neděle od 15:00 do 15. ledna. O adventních nedělích, kdy chodí stovky návštěvníků, ho pracovníci muzea budou pouštět zřejmě v půlhodinových intervalech, řekla kurátorka.

„Po adventu budeme betlém otevírat při výjimečných příležitostech. A máme připravený projekt na muzeum betlémů za více než 90 milionů korun. Máme podanou žádost o dotace, šance je reálná. V průběhu pěti let by se nám to snad mělo povést, betlém tam přestěhujeme,“ řekla Čuhelová.