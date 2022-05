U Labe v Pardubicích postaví městský obvod na příští sezonu pláž

ČTK to řekl starosta Radek Hejný (ANO). Projekt odhadem za 3,1 milionu korun je hotový, stavět se začne nejspíš na podzim.

„Už jsem trochu pesimista. Vidím, že bychom to zrealizovali na podzim, aby pláž byla připravená na příští sezonu,“ dodal Hejný.

Obvod teď potřebuje od Povodí Labe takzvané právo stavby a připravuje k němu smlouvu. „Je to vcelku běžný institut, když někdo chce stavět na cizím pozemku. Je to podobné jako věcné břemeno, zapisuje se do katastru nemovitostí a umožní městu akci uskutečnit,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a dopravy městského obvodu II Tomáš Řezanina.