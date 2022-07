Národní technické muzeum má v Plasích expozici středověkých stavebních strojů

Sklepy z konce 19. století byly podle Ksandra v perfektním stavu a budova se autenticky dochovala bez omítek, což ladí s novou expozicí. Originální repliky 1:1 jsou tak velké, že 14 metrů vysoký prostor zaplnily. „Budeme předvádět návštěvníkům, jak se několikatunové kamenné bloky na těch strojích zvedaly na gotických stavbách. A myslím si, že je to strašně fascinující, protože málokdo si uvědomí, co dokázali naši předkové bez techniky, na kterou jsme zvyklí my, tedy pouze na lidský pohon,“ dodal. Stroje se používaly například při stavbě svatovítské katedrály nebo Karlova mostu.