Nová cyklostezka podél Mže v Plzni umožní cyklistům vyhnout se silnici

Město vybudovalo 1,5 kilometru dlouhou cyklostezku za osm milionů korun, zhruba šest milionů korun pokryje evropská dotace. Na tento úsek by později měl navázat další, který dovede cyklisty po stezce až do Města Touškova. „Silnice od Kalikovského mlýna do Radčic, Malesic a Města Touškova je už dost frekventovaná, a tak se snažíme vytvořit příjemnou a rychlou alternativu pro jízdu na kole při řece do práce či do školy,“ uvedl Jan Hakl, který má v městské organizaci Správa veřejného statku na starosti veřejnou dopravu a cyklodopravu. Celkem 1450 metrů nové stezky, která vede v těsné blízkosti řeky, má asfaltový povrch a šířku tři metry. S jejím vznikem v záplavovém území souhlasilo Povodí Vltavy. Jeho auta mají na stezku povolený vjezd.