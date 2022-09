Plzeňský kraj postaví pavilon a opraví Dům sociální péče Kralovice za 193 milionů

„Je hotové výběrové řízení a čeká se na lhůty. Předpokládáme, že nejdéle do konce září, pokud nebudou žádné námitky u ÚOHS, předáme staveniště a kopneme. Je to za 193 milionů, ale uvidíme, kam se částka vyšplhá,“ uvedl hejtman. Vzhledem k zdražování stavebních materiálů má kraj u této investice, jako u jedné z prvních zakázek, inflační doložku. Pokud by dodavatel prokázal, že se zdražil materiál nebo že se do dvou let stavba rozrostla, tak mu kraj dá víc. „Abychom se vyhnuli tomu, co zažíváme třeba na západním obchvatu a u dalších rozestavěných akcí, u nichž kraj, i když by chtěl, tak podle smlouvy a zákona nemůže platit vícenáklady kvůli inflaci a růstu cen materiálů,“ řekl.