Plzeňané v historických autech vyjeli na Expedici Osmnáctka do Michalovců

Chtějí připomenout, že se zánikem československé federace v prosinci 1992 skončila také existence tehdejší nejdelší silnice I. třídy s číslem 18, která vedla z Příbrami až do Michalovců. Ve 40tisícovém východoslovenském městě na ně bude čekat starosta a kulturní program na jejich počest. Po cestě se k nim budou přidávat na kratší úseky veteránské vozy. Z expedice, která má také nalákat Slováky na cestu do Čech, by se měla stát každoroční tradice. ČTK to řekl iniciátor František Hykeš z plzeňské zoo.