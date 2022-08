Vesnicí roku Plzeňského kraje pro rok 2022 je Kařez na Rokycansku

„Je to velká radost, je to velká čest a je to pocta pro naši obec. Pro mě to znamená, že asi naše zastupitelstvo dělá práci dobře. Obec ale není o starostovi, je o lidech. A když jsou tady úžasní dobrovolníci ze všech spolků a organizací, kteří tomu pomáhají, základní a mateřská škola, tak to do sebe všechno krásně zapadne. A tím asi zřejmě jsme obec roku,“ řekl dlouholetý starosta Václav Krofta.