V pondělí začne další velká oprava silnice v Plzni ve směru od Prahy

Stavba za 47 milionů korun včetně DPH začne asi 200 metrů nad křižovatkou Masarykova-Rokycanská a povede až k vjezdu do Gambrinusu. Po dobu výstavby bude omezený průjezd Rokycanské v obou směrech, sníží se počet pruhů.

Úprava křižovatky Rokycanská-Jateční na silnici I/26 bude rozdělena do dvou etap. První zahrne opravu povrchu stávající vozovky na Rokycanské ulici od úseku 200 metrů nad křižovatkou Masarykova-Rokycanská, až po křižovatku u Gambrinusu. Stavbaři budou postupovat po polovinách dvouproudé silnice. „Druhou etapou bude prodloužení obou odbočovacích jízdních pruhů ve směru do Zruče-Sence a na Doubravku v křižovatce ulic Rokycanská-Jateční a opravu stávajících povrchů,“ řekl Koloušek. Ve směru z centra upraví stavbaři příliš krátký levý odbočovací pruh do Jateční ulice, který prodlouží na úkor zeleného středového pásu.