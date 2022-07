Počasí zpozdilo opravu hradlového mostu u Modravy, otevře se později

Kompletní rekonstrukce měla být hotova do konce letošního června a s otevřením se počítalo první nebo druhý červencový týden. Kvůli zpoždění prací se ale most bude moci otevřít snad nejdříve v druhé polovině července.

„Stavební firma, která má opravu na starosti, chtěla začít pracovat už na přelomu dubna a května, ale bohužel ještě přišel sníh,“ řekl mluvčí parku Jan Dvořák. Firma proto musela jarní start prací o dva týdny odložit. S rekonstrukcí by měla skončit kolem 15. července, park pak ale musí nechat stavbu zkolaudovat. „Ale teď projednáváme možnost předčasného užívání stavby. Když to klapne, někdy v druhé polovině července by most měl být přístupný,“ doplnil Dvořák.

Stále platí, že pěší turisté, pokud chtějí jít například z Rokyty na Modravu nebo z druhé strany, a nechtějí jít po silnici, mohou využít naučnou trasu, která vede po levém břehu Vydry, uvedl mluvčí.

Dřevěná konstrukce 72 metrů dlouhého hradlového mostu byla v natolik špatném stavu, že si vyžádala celkovou opravu, fakticky stavbu celého mostu. Veškeré dřevěné konstrukce se odstranily a nahrazují je nové z modřínu a smrku. „Vzhled mostu bude naprosto identický, jako dosud,“ řekl Dvořák. Už dosavadní most nebyl původní. Byl otevřený v roce 2000 a byl věrnou replikou bývalého historického mostu z počátku 19. století. Správci parku by chtěli, aby most po opravě vydržel déle než 20 let.

Oprava mostu, který je na začátku šestikilometrové trasy podél Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, měla podle původních plánů začít už loni v červenci. Zdržení nastalo kvůli situaci na trhu se stavebním materiálem. Na stav mostu pravidelně dohlíží statik. Přes loňské léto ještě povolil jeho další používání s omezeními pro pěší turisty i cyklisty.