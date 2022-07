Návštěvnická sezona na Šumavě je nižší než loni, na vině může být zdražování

„Vypadá to spíš zatím na nižší návštěvnost, než je obvyklá. Pravděpodobně je to způsobené krizí a vysokými cenami pohonných hmot, ale nevíme to s jistotou. To si řekneme na konci srpna,“ řekl ředitel. Připomněl, že předchozí dvě sezony poznamenala pandemie koronaviru. Loňská návštěvnost byla oproti roku 2020 už slabší. „Návštěvnost roku 2019 už loňský rok nepřekonal. Je třeba říci, že poslední dva roky byly covidové a návštěvníci se chovali vesměs jinak než normálně. Jejich rozložení v průběhu roku bylo trochu jiné,“ uvedl Hubený.