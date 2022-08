Profesionální hasiči postaví novou hasičskou stanici v Sušici za 55 milionů

„Chceme začít ještě letos a do konce příštího roku to mít postavené,“ uvedl náměstek krajského ředitele pro ekonomiku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS PK) Vladimír Lejsek. Profesionálové jsou teď v prostorách města společně s dobrovolníky. „Z kapacitních, hygienických a dalších důvodů to není úplně vyhovující a ještě by se tam měly zvyšovat stavy hasičů,“ řekl. Do budovy města nemohou krajští profesionálové investovat a rozvíjet ji. „Současný objekt by zůstal celý dobrovolným hasičům a my bychom měli sami svůj,“ řekl Lejsek.