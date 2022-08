Velká plzeňská základní škola má prostor před areálem upraven podle přání žáků

Úpravu velkého veřejného prostoru před školou, kde byl desítky let jen asfalt a tráva, inicioval plzeňský spolek architektů a kreativců Pěstuj prostor.

Na velkorysé široké spojnici školy a ulice Slovanská alej vznikly hlavně místa a pobytové prvky pro relaxaci a hry dětí. Jsou tam lavičky se stolky, ohýbané barevné trubky, na nichž se dá sedět i hrát, keřové habrové bludiště, trampolína, nové chodníky, LED osvětlení a stromy.

„Chtěli jsme, aby tu bylo něco hravého a nezničitelného, co řekne všem, že je tu škola a ne náměstí. Prvky by se měly používat s fantazií,“ řekl plzeňský architekt Jiří Zábran. Podle něj byla spolupráce s dětmi výborná a zajímavá. „Tři dny jsme za nimi docházeli, oni kreslili a my jsme je měli vést. Nápady šly od nich. Určitě chtěli něco, kde se mohou, jak oni teď říkají chillovat, trochu poflakovat. Jediná věc, co tu asi chybí, je Wi-Fi - to je tenkrát nenapadlo,“ řekl. Nejvíc ho nadchl nápad zimostrázového bludiště, které má tvar číslovky 21 a je to vidět pouze z ptačí perspektivy nebo z horních tříd školy.

Náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09) ocenil, že projekt vznik „odspoda“, tedy že respektuje přání a požadavky dětí, které ho denně užívají. „Je dobře, že ten velkorysý prostor prošel po desítkách let oživením, protože se ukázalo, že děti i dospělí už mají jiné návyky. Je dobře, že opouštíme to, že žáci nemají před školou moc zaclánět, což byla filosofie některých ředitelů v minulosti. Jsem rád, že se to paradigma úplně překonává a naopak škola je ráda, že má i pobytové prvky před budovou,“ řekl. Také pro čekající rodiče to bude přívětivější.

„Sem se vejde celá škola, malé děti baví běhat v bludišti, velké si tu sednou a čekají na odpolední výuku. Chceme děti vidět před školou, aby si měly kde povídat, protože ten problém s mobily je složitý. A jsem moc rád, že když se do toho děti zapojily a vymyslely to, tak je to i zrealizované,“ řekl Martin Prokop, ředitel školy s 860 žáky, která je orientovaná na výuku jazyků.

Prostranství doplní nižší stromy ozdobné květem. Sázet se budou ve druhé půlce listopadu. Vzrostlé jírovce doplní další mladé a dále okrasné višně chloupkaté, které na jaře kvetou růžovobílým květem a na podzim zbarvují listy do červena.