V Praze se do základních škol zapsalo 17 tisíc žáků, z toho 3000 z Ukrajiny

Základní školy v Praze zřizují primárně městské části, menší část pak církve nebo soukromí provozovatelé. Většina ukrajinských dětí, celkem 2910, bude podle odhadu chodit do veřejných škol. Ukrajinské děti měly zvláštní termín zápisů, městské části je již před tím zařazovaly do běžné výuky nebo tzv. adaptačních skupin.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Od počátku invaze jich podle ministerstva vnitra získalo víza zhruba 419.000, z toho skoro čtvrtina v Praze. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v České republice, nicméně znám není. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle ministerstva vnitra k 22. červnu asi třetinu.