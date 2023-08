Cestující v Praze čeká v srpnu devět krátkodobých omezení tramvajové dopravy

Dopravní podnik pak chystá i opravu tramvajové trati v Ječné ulici. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách DPP . V současné době nejezdí tramvaje například kvůli opravě železničního mostu mezi Strossmayerovým náměstím a Výstavištěm, opravy zastavily také provoz z Klamovky na Sídliště Řepy.

Kvůli údržbě trati bude v pátek 4. srpna 2023 od 1:00 do 3:00 přerušen provoz tramvají v úseku Olšanské hřbitovy – Želivského. Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu X90. Linky číslo 91 a 98 pojedou po náhradních trasách. Ve středu 9. srpna od 0:30 do 4:30 se kvůli opravám zastaví provoz i mezi Olšanským náměstím a Nákladovým nádražím Žižkov. Noční linka číslo 95 pojede po změněné trase z Flory přes Olšanské hřbitovy na Želivského. Náhradní doprava nebude.

Rekonstrukce Barrandovského mostu přeruší provoz tramvají mezi Dvorci a Libuší v době od středy 9. srpna od 20:30 do čtvrtečního zahájení provozu ve 4:30. Linky číslo 2, 3, 17, 27 a 92 budou končit na Dvorcích. Jako náhrada bude jezdit autobus X17 a v noci X92.

Celodenní výluka čeká cestující na linkách jedoucích Badeniho ulicí v Praze 6, a to v sobotu 12. srpna od 4:30 do 22:30. Tramvaje číslo 2, 12, 18, 20 a noční 97 pojedou po změněných trasách. Náhradní doprava nebude. Hodinové přerušení provozu se plánuje na 16. srpna od 2:00 do 3:00 mezi Vozovnou Střešovice a Malovankou.