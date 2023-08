Letní Letnou zahájí akrobaté a akvabely programem zdarma

Přidají se k nim také tuzemské akvabely a společně oživí novou vodní nádrž v pražských Letenských sadech. Večer nazvaný Pocta novému cirkusu bude zdarma přístupný poprvé v předvečer oficiálního zahájení, ve středu 16. srpna, a naposled první festivalový den, ve čtvrtek 17. srpna. ČTK to za pořadatele sdělila Michaela Sikorová.

Spolupráce souboru Cirkus Cirkör navazuje na dlouholeté přátelství a společnou tvorbu během celých 20 let existence festivalu Letní Letná. Kromě úspěšných představení Wear It Like a Crown a Knitting Peace měli diváci v Praze možnost také vidět společný koprodukční projekt s názvem Lacrimae, který vznikl ve spolupráci festivalu Letní Letná, souboru Cirkus Cirkör, francouzského souboru Cahin-Caha Daniela Gulka a českého souboru Cirk La Putyka.