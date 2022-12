Kiss pokračují v turné End Of The Road. Příští rok 10. června vystoupí v Praze

„Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Na posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli… Nekompromisní a nezastavitelní,“ uvedli Kiss.

Čtveřice převlečená za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku má na kontě celosvětové hity jako I Was Made for Lovin' You, Beth, Do You Love Me nebo Rock and Roll All Nite.