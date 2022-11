Hvězdami zimního Masters of Rock ve Zlíně budou HammerFall a Guano Apes

Jeho 17. ročník se uskuteční v sobotu 3. prosince ve sportovní hale Datart. Vstupenky si lze pořídit v předprodeji, k dostání budou i na místě, řekl dnes ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Od svého vzniku v roce 1993 se skupina HammerFall postupně vypracovala mezi nejužší světovou heavymetalovou špičku. Mnoho příznivců má i v České republice, kde v minulosti vystoupila už několikrát. „Kapela přijede do Zlína představit svoje nové studiové album, které vyšlo začátkem roku,“ řekl Daron. Titul Hammer of Dawn je v pořadí 12. studiovou deskou skupiny.

Stálicí je i kapela Guano Apes se zpěvačkou Sandrou Nasicovou. Na hudební scéně působí od roku 1994. Hity Open Your Eyes nebo Lords of the Boards stále znějí z rádií i hudebních televizí. „Je to energická kapela a modla pro snowboarďáky a skejťáky,“ uvedl Daron.

Ve Zlíně v sobotu vystoupí též Chris Bay, zpěvák a kytarista německé powermetalové skupiny Freedom Call. „Tentokrát přijede bez kapely, jenom s akustickou kytarou. Hraje nejenom svoje písničky a písničky domovské kapely Freedom Call, ale i hity velkých kapel, jako jsou Iron Maiden, Metallica nebo Kiss,“ řekl Daron.

Dalšími účinkujícími budou německá powermetalová skupina Serious Black, maďarská folkmetalová formace Dalriada a dánská powermetalová kapela Seven Thorns. Na festivalu vystoupí i německá skupina Magical Heart, která hraje melodický rock a řečtí metalisté Fortress Under Siege a OYD. Hala s kapacitou několika tisíc návštěvníků by podle Darona měla být zaplněná. Otevřená bude od 11:30, první kapela začne hrát o hodinu později.

Pořadatelé na akci tradičně oznámí i první kapely pro letní verzi festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. „Chystáme se představit fanouškům na 40 účinkujících, a to z deseti zemí světa. Takže věříme tomu, že fanoušci budou nadšení. A je už takovou tradicí, že každoročně ruku v ruce s představením těchto kapel jde i to, že se zahájí předprodej vstupenek na letní Masters of Rock za super zaváděcí cenu platnou jen v tenhle den,“ řekl Daron. Do prodeje půjde také festivalové DVD Masters of Rock 2022.