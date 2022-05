Laserové paprsky na Karlově mostě oslaví den světla

Akci připravují pořadatelé festivalu světla Signal společně s výzkumným centrem zaměřeným na laserové technologie ELI Beamlines. Na Karlově mostě festival, který letos slaví deset let, rozsvítil v roce 2013 jednu ze svých prvních instalací. V tiskové zprávě to dnes za festival uvedla Nikola Lörinczová. Festival Signal letos bude od 13. do 16. října.