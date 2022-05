Stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu vyjde Prahu na 1,08 miliardy korun

Stavět by se mohlo začít do dvou až tří měsíců a práce potrvají 810 dní. ČTK to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Hlavní město získalo v minulém týdnu pravomocné stavební povolení. Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům, pěším a přejezd budou mít povolen záchranáři.

„Dnes jsme schválili zhotovitele stavby Dvoreckého mostu. Jedná se o nové přemostění Vltavy, vlastně už třetí, které stavíme v tomto volebním období, po Trojské a Štvanické lávce,“ řekl Hřib.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Délka bude 388 metrů a šířka 16 metrů. Stavba zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl. Most doplní chybějící propojení pro MHD, pěší a cyklisty mezi vltavskými břehy. Upraven bude rovněž prostor pod mostem podle návrhu výtvarníka Kryštofa Kintery.

Dvorecký most bude součástí takzvané jižní tramvajové tangenty, která propojí tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. „Zlepší se přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Převedeme taky část autobusových linek z Barrandovského mostu,“ uvedl Scheinherr. Změnou tras se podle něj zlepší průjezd autobusů mezi Novodvorskou, Pankrácí a Smíchovem.

Pokud vše půjde bez problémů, mělo by se začít stavět do dvou až tří měsíců. „V řádech týdnů podepíšeme smlouvu,“ dodal Scheinherr.

V minulosti se kvůli napadení Ukrajiny Ruskem diskutovalo o vlastnické struktuře Strabagu, zejména pak oligarchovi Olegu Děripaskovi, který je na sankčních seznamech EU a USA. Podle primátora firma problém již nemá. „Pokud vím, tak rakouská mateřská společnost už dávno zasekla výplatu dividend a došlo i ke změně majetkové struktury, vlastníků, takže pan Děripaska by tam už neměl figurovat. Otázka je, zda by vůbec legislativa dovolila to řešit, abychom mohli takovou firmu vyloučit,“ řekl Hřib.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „Rámusák“, jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. V roce 2020 město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017. Magistrát také nedávno zahájil stavbu Štvanické lávky z Holešovic do Karlína.