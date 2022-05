Na festivalu Pražské jaro dnes zazpívá Alma Naidu a zahraje Gautier Capuçon

Mnichovská rodačka Naidu při své premiéře na českém pódiu vystoupí s repertoárem ze svého prvního alba nazvaného Alma, které vydala letos v únoru. Zařadila na něj deset vlastních originálů, její text k jedenácté písni Wondering zhudebnil Wolfgang Haffner. Výběr doplnila o baladu And So It Goes, jejímž autorem je Billy Joel.