Pražští radní projednají ocenění Kubišové, stavbu domů či převzetí D1 do správy

Na programu jednání je rovněž výstavba bytových domů na Černém Mostě, úprava vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejných prostranství nebo revitalizaci Vrchlického sadů. Radní prodiskutují také převzetí části dálnice D1 na území metropole od státu do vlastnictví města.

Praha by se mohla začít starat o část dálnice D1 mezi jejím začátkem na Chodově a Pražským okruhem. Silnici by městu bezplatně darovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a mohla by se tak v tomto úseku stát buď místní komunikací, nebo silnicí druhé či třetí třídy.