Praha hledá po skoro 30 letech nový hlas tramvají a autobusů

Lidé mohou hlasovat jen jednou pro jeden ze čtyř hlasů, které do finále vybrala odborná komise. „Rovnocenně jsou v nich zastoupeny dámy i pánové po dvou hlasech. Nejspíše se vám budou zdát povědomé, slyšeli jste je v dabingu nebo na divadelních představeních. Jejich identitu ale odhalíme až po skončení ankety, aby jména neovlivňovala vaše rozhodnutí,“ uvedl dopravce.

Naživo mohou cestující soutěžící hlasy slyšet na vybraných spojích tramvajové linky 9 a autobusové linky 136. „Každý hlas je nahrán v jedné tramvaji a jednom autobusu, přičemž tato vozidla jsou označena speciálním vnějším i vnitřním polepem upozorňujícím na anketu, včetně QR kódu, po jehož načtení se cestující dostane přímo do on-line ankety,“ upozornil server Zdopravy.cz. Výsledky budou známy do konce června, první nahrávky nového hlasu by se mohly objevit na přelomu září a října.