Pražský dopravní podnik zprovoznil novou tramvajovou zastávku v Opletalově ulici

Zastávku podnik využije nadcházející víkend při opravě stropní desky ve stanici metra C Florenc, kdy bude v Opletalově ulici stavět náhradní tramvajová doprava. Zajíždět sem bude také historická linka číslo 43. Novinářům to dnes řekli představitelé města a DPP.

Zastávka bude v budoucnu součástí plánované trati od nádraží ke Státní opeře a dále do Vinohradské. „O víkendu tam (na Florenci) budou vyměňovány panely nad vestibulem stanice metra C, tím pádem tam nebude možný provoz metra a zavádíme náhradní tramvajovou dopravu,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Podle odborného webu Československý Dopravák se tramvaje do Opletalovy ulice vrátí po 30 letech.