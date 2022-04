Praha musí domluvit s přístavy nájem pozemků pro opravu Libeňského mostu

Původní nájemní smlouvu přístavy Technické správě komunikací (TSK) vypověděly. Vznikne proto pracovní skupina, která bude problém řešit. Vyplývá to z dokumentu, který projednal magistrátní výbor pro dopravu.

Příprava rekonstrukce mostu ukončením smlouvy nebyla přerušena, avšak problém by bez pronajatých pozemků mohl nastat při opravách, neboť by město nemělo kde zřídit zmíněné staveniště.

Rekonstrukce mostu z roku 1928 začne letos vybudováním provizorní lávky pro pěší a cyklisty. Oprava spolu s pracemi v okolí mostu vyjde na zhruba 2,18 miliardy Kč. Most nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu.

Původní smlouvu TSK uzavřela s přístavy v březnu 2008. Ty ji vypověděly loni v prosinci a platnost skončila k 31. březnu 2022. „Už nám zaslaly (České přístavy) dopis s tím, že jsou nakloněni diskusi, aby se tento stav vyřešil. Intenzivně s nimi jednáme. Práce na opravě mostu to nijak neohrožuje a běží vše podle plánu,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

V dopise TSK České přístavy napsaly, že mají zájem zřídit pracovní skupinu a jednat. „Potvrzuji tímto náš zájem na zřízení pracovní skupiny, která by námi diskutované záležitosti, související zejména s přístupem nákladní dopravy do libeňského a holešovického přístavu,“ uvedly přístavy.

Na začátku letošního března vydala TSK pokyn k zahájení projektování a projekčních prací firmě Metrostav TBR, která vede konsorcium firem, jež práce provedou. „Průběžně probíhají jednání zástupců TSK, zhotovitele a Českých přístavů s cílem nalézt shodu na přístupu nákladní dopravy do libeňského a holešovického přístavu,“ píše se v materiálu.

Podoba mostu přes řeku se po opravách nezmění a oprava potrvá asi pět let. Nejedná se pouze o rekonstrukci části mostu přes řeku, ale o kompletní proměněnu komunikace Libeňský most od Holešovic až po Palmovku, což je 1200 metrů. Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. TSK a město zvolily metodu, kdy jedna firma dodá projekt a zároveň práce provede.