Pražské jaro se dnes z koncertních sálů přesune do Národního technického muzea

„Svůj recitál zahájím tak, jako to mám ve zvyku, tedy sólovou skladbou pro malý bubínek, konkrétně skladbou s názvem Meditation No. 1, která je v mnoha aspektech odlišná od ostatních kusů z programu,“ uvedl Bilan, který hraje prsty na blánu bubnu v kombinaci s paličkami.

Bilan se narodil do muzikantské rodiny. Již ve třech letech začal hrát na bicí nástroje, a to ze začátku napodobováním svého otce, který je prvním tympanistou Moravské filharmonie Olomouc. Později pod vedením svého otce absolvoval konzervatoř v Olomouci. Ve věku 13 let úspěšně prošel konkurzem do Moravské filharmonie Olomouc a stal se tak v roce 2009 jejím historicky nejmladším členem. V roce 2014 byl vybrán Jiřím Bělohlávkem, aby na open air koncertu na Hradčanském náměstí v rámci projektu Zahraj si s Českou filharmonií přednesl Koncert pro marimbu a orchestr č. 1 od Neye Rosaura. V roce 2020 úspěšně zakončil magisterský program na pražské HAMU a byl přijat k doktorskému studiu na téže škole.