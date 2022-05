Hrůza s hudebnicemi vystoupí na Trojském zámku, Zámku Kačina a hradě Špilberk

Pro Hrůzu to nebude první zkušenost s hraním s orchestrem. Po koncertech s Karlovarskou filharmonií a dětským sborem Coro Piccolo na filmovém festivalu Karlovy Vary a s Janáčkovou Filharmonií na festivalu Colours of Ostrava vystoupil s Kapelou Hrůzy před pěti lety v pražském Rudolfinu s orchestrem Bon Art Pops Orchestra a dětským sborem Coro Piccolo pod vedením dirigenta Martina Hyblera.

„Rozdíl bude v tom, že od koncertu v Rudolfinu vznikly nové písničky a vyšla deska Světlo do tmy. Hlavní rozdíl bude v tom, že kromě repertoáru, kdy zazní písničky, které nebyly v Rudolfinu, bude nová sestava naší kapely, protože máme nového člena Honzu Horáčka, který k nám přišel z kapely Mekyho Žbirky,“ uvedl Hrůza. „A navíc to bude oslava mých padesátých narozenin. Ještě to stíháme, ten původní koncert měl být jako příprava na padesátku, teď se budou slavit moje padesátiny v době, kdy tenhle věk už mám, takže je to v pořádku,“ dodal.