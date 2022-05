Festivalové léto 2022: Kam vyrazit a jaké zahraniční hvězdy přijedou do Česka

Každoročně v létě začíná v Česku letní festivalová sezona plná skvělé hudby, dobrého jídla, pití a těch nejlepších domácích a zahraničních filmů. Světové hvězdy vystoupí na pódiích tuzemských hudebních festivalů, známí režiséři představí své filmy a návštěvníci food festivalů mají možnost ochutnat jídlo z celého světa.

Co nás čeká v letošním létě?

Filmové festivaly

Milovníci filmu si v létě také přijdou na své. Ať už se jedná o prestižní Mezinárodní festival v Karlových Varech nebo o Letní filmovou školu v Uherském Hradišti.

Mezinárodní festival v Karlových Varech

Po dvou covidem ovlivněných ročnících se letos v létě uskuteční 56. ročník filmového festivalu v Karlových Varech již v tradičním červencovém termínu. Proběhne od 1. do 9. července 2022. Podrobný program bude znám během května.

Festival zatím odhalil na první tiskové konferenci nový vizuál festivalu. Cenu prezidenta festivalu pro výrazné osobnosti české kinematografie převezme Boleslav Polívka.

Letní filmová škola

Na přelomu července a srpna se uskuteční 48. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Proběhne od 29. července do 4. srpna 2022. Prodej festivalových akreditací bude spuštěn v polovině června.

Hudební festivaly

Každý rok v létě se podaří dostat do České republiky ty největší hudební hvězdy, aby se mohly představit českému publiku. Mezi největší festivaly v Česku patří například Rock for People, Hrady CZ, Colours of Ostrava a další.

Všechny velké festivaly byly v létě 2020 zrušené kvůli nákaze covid-19 a odložené. Některé pouze přesunuly termín konání na léto 2021, některé dokonce až na léto 2022.

Jaké se konají v letošním roce a kdo přijede?

Rock for People

Jeden z největších rockových festivalů v Česku Rock for People je jedním z těch, který přesunul termín konání nakonec až na léto 2022. Vstupenky i vstupenky na kempování zakoupené na odložené ročníky jsou platné i v letošním roce.

Proběhne od 15. do 18. června 2022. Během čtyř dnů se na pódiu představí desítky českých i světových interpretů. Mezi největší hvězdy festivalu patří například Green Day, Fall Out Boy nebo Sum 41, dále vystoupí Royal Blood, Weezer, Dope D.O.D a desítky dalších.

Celofestivalové vstupenky jsou vyprodané, jediná možnost, jak se na festival dostat, jsou poslední jednodenní vstupenky.

Sázavafest

Stejně jako v případě Rock for People se rozhodl svůj program přesunout až na rok 2022 multikulturní a multižánrový festival Sázavafest. 20. ročník tedy proběhne letos v létě od 21. do 23. července 2022. Vystoupí například Marek Ztracený, Lucie, Tomáš Klus, Mirai, Divokej Bill, Mig 21, Ben Cristovao a další.

Vstupenky zakoupené v minulých letech na odložené ročníky jsou platné i pro letošní rok.

Votvírák

I do pořádání největšího festivalu Votvírák v Milovicích zasáhla v minulých dvou letech pandemie covidu-19. Proběhne až letos od 10. do 12. června 2022. Divákům se představí například kapela Kryštof, Škwor, Mirai, Kontrafakt, Jaroslav Uhlíř a spousta další.

Vstupenky zakoupené na ročníky 2020 a 2021 jsou platné i tento rok.

Colours of Ostrava

I 19. ročník festivalu Colours of Ostrava byl přesunout na léto 2022. Proběhne od 13. do 16. července 2022 v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic. Návštěvníkům se představí světoznámí The Killers, Twenty One Pilots, zpěvačka LP, holandský DJ Martin Garrix nebo norská kapela Wardruna. Vedle těchto interpretů vystoupí i spousta dalších zahraničních či domácích kapel a interpretů. Návštěvníci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program.

Vstupenky zakoupené na přeložené ročníky 2020 a 2021 zůstávají v platnosti i na rok 2022.

Hrady CZ

17. ročník festivalu Hrady CZ se uskuteční na významných českých a moravských historických památkách v osmi krajích České republiky.

Kdy a kde se uskuteční Točník – Žebrák (Středočeský kraj): 15.–16. července 2022

Kunětická hora (Pardubický kraj): 22.–23. července 2022

Švihov (Plzeňský kraj): 29.–30. července 2022

Rožmberk nad Vltavou (Jihočeský kraj): 5.–6. srpna 2022

Veveří (Jihomoravský kraj): 12.–13. srpna 2022

Hradec nad Moravicí (Moravskoslezský kraj): 19.–20. srpna 2022

Bouzov (Olomoucký kraj): 26.–27. srpna 2022

Bezděz (Liberecký kraj): 2.–3. září 2022

Vystoupí například skupina Chinaski, Mirai, Rybičky 48, UDG, Xindl X, Tomáš Klus nebo Mig 21 a další.

Hip Hop Kemp

Hip Hop Kemp je mezinárodní hiphopový festival a zároveň jeden z největších hiphopových festivalů konajících se v Evropě. Každoročně představí ty nejlepší tuzemské a světové interprety. Zatím je znám jen termín konání. Proběhne od 18. do 20. srpna 2022.

Brutal Assault

I metalový open air Brutal Assault byl nucen přesunout konání 25. ročníku na rok 2022. Proběhne od 9. do 13. srpna 2022 u Jaroměře v prostoru vojenské pevnosti Josefov.

Na pěti pódiích se během pěti dnů představí okolo 150 kapel. Vystoupí například Abbath, The Agonist, As I Lay Dying, Butcher Babies, Cradle Of Filth, Dark Funeral, Katatonia, Life Of Agony, Mayhem, Venom a desítky dalších.

Mácháč

Jubilejní 20. ročník se uskuteční od 19. do 20. srpna 2022 na pláži Klůček. Většina umělců potvrdila svoji účast na nový termín. Vstupenky z loňského roku, který neproběhl kvůli pandemii, zůstávají v platnosti. Mezi hlavní hvězdy patří Afrojack nebo Paul Kalkbrenner, dále vystoupí například Blastoyz, Chocolate Puma, Joris Voorn a další.

Let It Roll

Po dvou letech se vrací také největší drum & bassový festival na světě Let It Roll. Proběhne od 4. do 6. srpna 2022 na vojenském letišti Milovice. Vstupenky zakoupené na původní Let It Roll 2020 a 2021 zůstávají v platnosti pro letošní ročník. Vystoupí jedny z největších hvězd elektronické hudby, jako je Pendulum, Dimension, Hybrid Minds, Sub Focus, Wilkinson, B-Complex a mnoho dalších.

Letní Letná

Unikátní představení světových i domácích hvězd nového cirkusu, klaunérie, hudební program nebo workshopy a program pro děti, i to je Letní Letná. 19. ročník proběhne od 11. do 31. srpna 2022.

Metronome festival

Stejně jako u ostatních přesunutých festivalů platí i u festivalu Metronome Prague to, že vstupenky zakoupené v roce 2020 nebo 2021, zůstávají v platnosti i pro rok 2022. Proběhne od 23. do 26. června 2022 na pražském Výstavišti.

Divákům se představí ze zahraničí například Nick Cave & The Bad Seeds, Underworld, Flohio, Balthazar, z Česka Mňága a Žďorp, Mig 21, Dan Bárta, Lenny a mnoho dalších.

Mighty Sounds

Mix hudebních stylů, jako je punk, punkrock, hardcore, reggae, ska nebo indie rock, to je festival Mighty Sounds. Konání 16. ročníku bylo přesunuto na letošní léto. Proběhne od 8. do 10. července 2022 na letišti Čápův dvůr poblíž města Tábor.

Vystoupí například Dropkick Murphys, Royal Republic, The Rumjacks, Social Distortion, Redzed, John Wolfhoofer a další.

Rock for Churchill

Po více jak 20 letech se organizátoři rozhodli, že se uskuteční poslední ročník festivalu Rock for Churchill. Proběhne 26. až 27. srpna 2022 v areálu Myslivna v severočeském městě Vroutek. Vstupenky zakoupené na minulé odložené ročníky jsou v platnosti i letos. Zakoupit je lze v předprodeji, ale budou i na místě.

Divákům se představí například kapela GusGus, Asian Dub Foundation, Tata Bojs, J.A.R. nebo Vypsaná fixa.

Beats for Love

Festival elektronické hudby Beats for Love se také přesunul na rok 2022. Proběhne od 1. do 4. července 2022 v industriálním areálu Dolní Vítkovice v Ostravě. Představí se Armin van Buuren, Alan Walker, Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Camo & Krooked, Wilkinson a další.

Benátská! s Impulsem

Festival Benátská s Impulsem se také přesunul na letošní léto. Proběhne v termínu od 28. až 31. července 2022. Vstupenky zakoupené na předešlé odložené ročníky zůstávají v platnosti.