Festival Hrady CZ letos láká na Kollera nebo Kluse

Permanentka – v 5. vlně do 30. června za 1300 Kč, do dne před akcí za 1450 Kč, na místě za 1600 Kč.

Jednodenní vstupenka (pátek) – v 5. vlně do 30. června za 700 Kč, do dne před akcí za 800 Kč, na místě 890 Kč.