Letní Letnou ve čtvrtek zahájí švédský novocirkusový soubor Cirkus Cirkör

Dnes na tiskové konferenci Le Guillerm řekl, že ho zajímá představení jako práce s celým prostorem. „Ve svém vystoupení se budu pokoušet ukázat něco, co jiní lidí nedělají, nebo co jiné cirkusy nedělají. V prostoru pracuji jako v jakési laboratoři, kde chci ukázat věci, které by se mohly pozorovat v observatoři na základě nějakých minimalistických koncepcí,“ vysvětloval dnes svůj přístup.