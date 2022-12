Pražské kino Atlas dnes ukončí provoz. Vlastník budovy mu neprodloužil smlouvu

Serveru iROZHLAS.cz to řekl provozní ředitel kina Ondřej Trantina ze společnosti Cinemart plus.

Atlas v Sokolovské ulici poblíž stanice metra Florenc má dva sály se 143 a 58 místy, klimatizovaná kavárna pojme zhruba pět desítek lidí. Provoz sálů dnes kino ukončí promítnutím filmů Avatar: The Way of Water a Šílená noc. Kino Atlas by se mohlo přestěhovat na jiné místo, vhodný prostor ale není jednoduché najít, uvedl Trantina. Kdo prostory v Sokolovské obsadí, není jasné.