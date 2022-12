Praha přeznačí část cyklotras. Nově budou součástí hlavních nadřazených tras

V praxi to bude znamenat, že například trasa A314 vedoucí ze Spojovací se stane součástí nadřazené trasy A4. To platí rovněž pro trasu A311 z Jankovcovy do Povltavské nebo pro A271 od Mostu Barikádníků do Davídkovy. Označení některých tras se zkrátí o část kryjící se s nadřazenou trasou.