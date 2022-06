Radní Prahy schválili další fungovaní městské nájemní agentury

Podle schváleného dokumentu má agentura do konce roku 2025 disponovat 251 byty soukromých vlastníků, nyní jich má 36. Agentura funguje tak, že město vyjedná s majiteli bytů jejich pronájem a poté do nich umístí například seniory, rodiny s dětmi, samoživitele nebo mladé lidi, kteří opustí ústavní péči.

Agentura podle dřívějších informací platí majitelům bytů od 180 do 220 korun měsíčně za metr čtvereční podle umístění a stavu bytu. To platí do plochy 70 metrů, za každý metr navíc je platba zhruba poloviční. Průměrné tržní nájemné v Praze se podle analýz pohybuje okolo 300 korun za metr čtvereční a měsíc. Nabízené nájemné by podle schváleného dokumentu mělo být konkurenceschopné a pokud spadne pod hranici 70 procent průměrné ceny v dané lokalitě, MNA může sazbu zvýšit o maximálně 15 procent.