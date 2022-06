Skupina Visací Zámek dnes v Praze oslaví 40 let fungování v původní sestavě

Své výročí česká punková legenda připomněla 22. června také odhalením pomníku na Strahově u tamějšího stadionu poblíž někdejšího kiosku, jemuž se říkalo stánek u Johna Debila. Námětem pomníku, jehož autorem je David Černý, je traktor Zetor model 40 v růžové barvě připomínající stejnojmenný hit Visacího zámku. Kapela traktor, jehož jedno přední kolo je přetvořeno do velikého visacího zámku, pokřtila smíchovskou desítkou.

Koncert nabídne vedle tradiční striptérky také křest desky Anarchie a totál chaos, kterou kapela vydala před dvěma lety, ale křest musela kvůli tehdejším protipandemickým opatřením odložit. Během vystoupení také agentura Dobrý den Pelhřimov zapíše Visací zámek do České knihy rekordů za to, že hraje 40 let stále ve stejné sestavě. Vedle zpěváka Jana Hauberta kapelu tvoří Vladimír Šťástka (baskytara), Michal Pixa (kytara), Jiří Pátek (bicí) a Ivan Rut (kytara).