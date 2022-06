Pomník v podobě traktoru připomíná Visací zámek, českou punkovou legendu

Stojí ode dneška na Strahově u tamějšího stadionu a poblíž někdejšího kiosku, jemuž se říkalo stánek u Johna Debila. O něm také kapela, která letos oslaví 40 let svého hraní, zpívala.

Obě písně zazněly dnes při představení pomníku, který pro kapelu vytvořil v růžové barvě sochař David Černý. Kapela traktor Zetor model 40, jehož jedno přední kolo je přetvořeno do velikého visacího zámku, pokřtila smíchovskou desítkou.

Výročí 40 let od svého prvního koncertu oslaví kapela 25. června koncertem u strahovského kolejního bloku 11, nedaleko klubu 007, místa prvního vystoupení Visacího zámku. Zahrají s nimi také Plexis a Znouzectnost a písničkář Záviš.

Visací zámek za datum svých narozenin považuje 7. prosinec, kdy se v roce 1982 na Strahově konal jejich první koncert. V obavě z návratu covidých uzávěr ale raději pořádají oslavy již v létě. Během sobotního koncertu bude kapela zapsána do České knihy rekordů za to, že hraje 40 let stále ve stejné sestavě. Vedle zpěváka Jana Hauberta ji tvoří Vladimír Šťástka (baskytara), Michal Pixa (kytara), Jiří Pátek (bicí) a Ivan Rut (kytara).