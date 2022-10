V Pražské integrované dopravě bude do konce roku 2024 vyměněno 22 vlakových souprav

V Pražské integrované dopravě bude do konce roku 2024 vyměněno 22 vlakových souprav

V Pražské integrované dopravě (PID) bude do konce roku 2024 vyměněno 22 vlakových souprav, které jezdí na příměstských linkách - a to například z Prahy do Kralup, Kolína či Čáslavi.