V Kolíně bude opět dřevěný betlém v životní velikosti. Farnost ho chce koupit

Kolínská římskokatolická farnost si loni sochy od řezbáře z Bruntálska zapůjčila, letos by je chtěla koupit. Soubor 22 soch vyjde na 1,3 milionu korun. Farnost oslovila se žádostí o dar kolínské firmy, přispět by mohlo i město, řekl ČTK farář Ján Halama.

Každá socha je z jednoho kusu dřeva. Jejich autorem je řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova na Bruntálsku. „V jeho Pradědově galerii je několik souborů soch do betléma, které zapůjčuje do velkých měst,“ řekla Halama. Do Kolína chce farnost pořídit 22 základních soch.