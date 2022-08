Do středočeských základních škol nastoupí v září přes 6200 ukrajinských dětí

V Mělníku má podle červnového zápisu do prvních tříd nastoupit jen několik žáků z Ukrajiny, všechny se je podle místostarosty Petra Volfa (Mělničané) podařilo umístit. Celkem k zápisu do škol přišlo kolem stovky dětí, avšak kolik z nich v září skutečně usedne do lavic, není jasné, protože někteří uprchlíci se vracejí na Ukrajinu či odjíždějí do jiných států, a naopak někteří i nyní přijíždějí do ČR. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet koncem srpna, poněvadž to určí skutečný stav nástupu do základních škol, eventuálně do předškolních zařízení, zatím je to nějaká predikce,“ řekl už dříve starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město).