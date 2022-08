Zdarma u nich uprchlíci bydlí už půl roku. Zatím hotely nedostaly ani korunu

Dlouhodobý azyl poskytl původně 24 lidem, pět jich ale po čase vyrazilo dál do západní Evropy. Zbylých devatenáct je stále v hotelu.

„Neplatí ani korunu, jsou tady úplně zadarmo, spoléháme na veřejný slib státu, že nám vyplatí kompenzační příspěvek,“ říká provozní. Upozorňuje, že v srpnu se naplno rozjela turistická sezóna a obsazené apartmány by mohly vydělávat dva tisíce korun za noc.

„Jde nám v tuto chvíli o kompenzace okolo milionu a půl korun. Do pátku by nám měli poslat smlouvu, pak teprve budeme moci vystavit faktury, nevím s jakou splatností, takže to bude minimálně půl roku, než se dostaneme k prvním penězům,“ říká provozní hostelu Jana Ouředníčková.