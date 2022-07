Největší zátěž s uprchlíky zažívají Česko, Polsko a Estonsko

„Jednotlivé státy do něj postupně vkládají svá data a nejsou snad žádné státy, jak jsem pochopil z neformální diskuse, které by odmítaly systém jako takový,“ uvedl ministr.

Do Evropské unie přišlo za více než čtyři měsíce trvání ruské invaze na Ukrajinu 6,7 milionu ukrajinských uprchlíků, přes tři miliony běženců se vrátily. Největší zátěž v přepočtu na obyvatele mají Česko, Polsko a Estonsko. Na tiskové konferenci po neformálním zasedání ministrů vnitra EU v Praze to dnes řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

EU podle Johanssonové také pracuje na deklaraci solidarity, podle které by mohli být někteří uprchlíci relokováni do jiných zemí. Dosud je podle ní připraveno provádět relokace 13 zemí, mohlo by jít až o 8 tisíc lidí.