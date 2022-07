Video: Vlci proti ruským orkům. Na frontě s elitní jednotkou gruzínské legie

Je to čtrnáct let, co Kreml obvinil Tbilisi z „agrese proti Jižní Osetii“. Následovalo něco, co se už tehdy v Moskvě nazývalo „mírovou operací“, ale jednoznačně bylo bleskovou pětidenní válkou. Rusko tehdy, v srpnu 2008, provedlo rozsáhlou pozemní, leteckou a námořní invazi do Gruzie. Po vítězném střetu Moskva uznala nezávislost dvou gruzínských provincií ovládnutých separatisty, Abcházie a Jižní Osetie, kde dodnes udržuje silnou vojenskou přítomnost. A Osetie plánuje už za pár dní uspořádat referendum o připojení k Rusku.