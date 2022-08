Nemají ani 6 m2 na osobu. Ubytování pro uprchlíky porušuje standardy bydlení

Malá místnost v ubytovně a v ní třeba celá rodina. Stejně tak několik lidí jen v obývacím pokoji či ložnici. V krátké době se kvůli Ruskem rozpoutané válce dostalo do Česka na čtvrt milionu ukrajinských uprchlíků. A většina z nich nežije ve vyhovujících podmínkách.

Ukázala to další část průzkumu společnosti PAQ Research a Sociologického ústavu Akademie věd ČR mezi 1300 domácnostmi uprchlíků z Ukrajiny. S méně než 6 m2 obytné plochy se musí spokojit 54 procent z nich. Podle analytiků jde navíc ještě o konzervativní odhad.

V případě ubytoven navíc dochází ve většině případů k porušování standardů ubytovacích zařízení. V nich by měl mít každý k dispozici právě alespoň 6 metrů čtverečních prostoru. Dvě třetiny běženců ale bydlí ve stísněnějších podmínkách.

I v domácnostech, kde Ukrajince ubytovali Češi, se rodiny často tísní. Podle analýzy to může být způsobeno i nastavením státní podpory. Vláda nabídla za jednu ubytovanou osobu příspěvek jen 3000 korun, v důsledku tak motivovala k přijímání pouze větších rodin.

Dokládají to i čísla z průzkumu – 34 procent rodin s dětmi bydlí v samostatných bytech a částech domů poskytnutých Čechy. Oproti tomu v takových podmínkách žije jen 21 procent bezdětných uprchlíků.

Výzkum PAQ Research a Sociologického ústavu AV ČR vychází z rozhovorů s 1300 domácnostmi uprchlíků z Ukrajiny, v kterých žije celkem 3721 lidí, kteří přišli od února 2022 z Ukrajiny. Dotazování probíhalo od 20. června do 13. července 2022 a respondenti odpovídali na otázky ohledně svých zkušeností s bydlením v ČR za celou svou domácnost. Zároveň výzkum sbíral detailní informace o složení jednotlivých domácností. Průměrná domácnost ve vzorku má 2,9 členů-uprchlíků.

„Nejdůležitější je, aby plán podpory bydlení měl dlouhodobou perspektivu. Minimálně do konce roku a případně až do března 2023 by měla pokračovat finanční podpora těch nebytových forem ubytování i takzvaných solidárních domácností pod podmínkou, že splňují základní hygienické standardy,“ doplňuje zásadní předpoklad Kavanová.