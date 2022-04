Kolín představí studentské návrhy na změny kolínského průtahu

Přes něj vedl před zprovozněním obchvatu do roku 2012 hlavní dopravní tah s množstvím nákladní dopravy, pak ztratila čtyřproudá silnice v centru Kolína původní smysl. Stavebním úpravám téměř deset let brání nedokončený převod pozemků průtahu z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do majetku města a kraje. Podle Martina Bučka z ŘSD by se převod mohl uskutečnit letos. Studenti architektury ČVUT připravili návrhy na přeměnu pěti kolínských lokalit v okolí průtahu a veřejnost si je bude moci prohlédnout od 29. dubna do 20. května ve výstavním sále CEROP. ČTK to za město sdělila Dagmar Soukupová.