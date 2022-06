Pitnou vodu v části Jesenice Bedlno zajišťuje od června do října cisterna

Za několik let by měla začít stavba vodovodního přivaděče, řekl dnes ČTK starosta Jesenice Jan Polák. Situaci na Rakovnicku mají pomoci i opatření v rámci boje proti suchu, například plánované nádrže na Rakovnicku či převod vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a dále do povodí Rakovnického a Kolešovického potoka.