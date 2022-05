V Tučapech na Táborsku chybí kvůli suchu pitná voda, obec ji vozí v cisternách

Naplno teď využívají i všechny náhradní zdroje. „Obec se chce do několika měsíců připojit k soustavě, kterou provozuje Jihočeský vodárenský svaz,“ řekl starosta Pavel Novák (SDH Dvorce). O víkendech je v obci asi s 800 stálými obyvateli kvůli rekreantům až o 300 lidí víc. Vedení obce doporučilo, aby si lidé nenapouštěli bazény. Upozornila na to Česká televize. Jihočeský kraj nebude vyhlašovat stav nedostatku vody, uvedli jeho zástupci.

Z hlavního zdroje vody by měla mít obec denně 60 až 80 metrů krychlových vody do vodojemu, teď je to zhruba třetina. Zatím využívá náhradní zdroje, vrty v jižní části obce. Vznikly i proto, kdyby voda chyběla. „Když to těmi vrty tlačíme do vodojemu, prodražuje se ta služba jako taková, protože energie dnes není nic levného. Druhá věc, ty vrty jsou na hraně kapacity. Zatím zabezpečujeme, ale když přijde víkend a najede sem spousta rekreantů, místní se vrátí z práce, tak voda nestačí, a v minulém i předminulém týdnu jsme museli navážet vodu cisternami,“ řekl starosta.