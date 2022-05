Emise, sucho, odpady. Česko lije peníze do ekologie, ale vidět to není

Životní prostředí České republiky je hodnoceno jako páté nejhorší v Evropské unii. Ačkoliv se v Česku do jeho ochrany investuje 2,7 procenta HDP (přičemž unijní průměr činí 1,8 procenta), stále se potýkáme se suchem a vysokými emisemi skleníkových plynů. Podprůměrně si Češi vedou i v omezování produkce komunálního odpadu, navíc se nám příliš nedaří odpad recyklovat.

Při srovnání unijních zemí, které v rámci projektu Index prosperity připravila Česká spořitelna společně s portálem datové žurnalistiky Evropa v datech, vstupovalo do hry celkem 14 indikátorů. Vedle výše i níže jmenovaných to dále byly například spotřeba vody, plocha země pokrytá lesy nebo podíl obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny. Česká republika se pak v souhrnu zařadila až na 23. místo z 27 zemí EU.

V čele žebříčku stojí Švédsko, naopak nejhorší je stav životního prostředí na Kypru. Překvapilo i Německo, které se umístilo podprůměrně, a to na 16. místě.

Skutečnost, že znovu využijeme jen třetinu komunálního odpadu, jde proti rozšířené představě Česka coby přeborníka v třídění. Jak vysvětluje ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, je to spíše mýtus: „Dlouhá léta jsme v České republice jako data za recyklaci vykazovali čísla o sběrných nádobách. To budilo dojem, že systém funguje, a to i přesto, že se například na dotřiďovacích linkách využila jen třetina vysbíraných plastů.“