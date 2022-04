V Mladé Boleslavi letos vybudují chytré řízení dopravy. Začali úpravami semaforů

Systém takzvaného telematického řízení dopravy uskutečňuje společnost Swarco Traffic CZ. Většinu ze 140 milionů korun na náklady získal magistrát z evropských dotací. Zavedení chytrého řešení dopravy ve městě by mělo být hotové do konce roku, většinu úprav by měla firma provádět za provozu, sdělil ČTK za magistrát Pavel Šubrt.