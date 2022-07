V největších středočeských městech řeší problémy s nedostatkem parkovacích míst

S problémy s kapacitou míst pro parkování se potýkají i další města ve středních Čechách, například Příbram či Kutná Hora, zjistila ČTK.

V Kladně nyní pokračuje budování desítek nových parkovacích míst v několika lokalitách. V červnu v části Kročehlavy začala stavba dvou nových parkovišť, a to v Pařížské ulici a v ulici Na Růžovém poli. Přibližně 50 míst přibude také ve Vašíčkově ulici v části Rozdělov. V kročehlavské ulici Generála Píky letos nahradí původní stánek plocha pro parkování 20 osobních automobilů.

Parkování a především nedostatek míst v sídlištích, bude i tématem nadcházejících voleb. Lídr kladenské opoziční ODS Leoš Stránský by chtěl v Kladně postavit parkovací dům, několik takzvaných etážových (patrových) parkovišť a zavést nové parkovací zóny, kde by lidé s trvalým pobytem v Kladně parkovali zdarma nebo za symbolický poplatek i se služebním autem.

Kladno nyní také vede spor se Středočeským krajem o novém systému placení veřejné dopravy v kraji. Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) chce, aby město nadále platilo své linky a krajské linky by měl nadále platit kraj. „Nevidím sebemenší důvod, proč mám něco doplácet za kraj,“ řekl Volf.

Kladno mělo podle návrhu hejtmanství nově přispívat přes 12 milionů korun. V případě, že by zapojilo svou MHD a zredukovalo některé spoje, které se kryjí s krajskými, znamenalo by to zároveň snížení nákladů o 12 milionů korun. Volf toto řešení odmítá, podle něj by se město vzdalo možnosti ovlivňovat podobu a rozsah městské hromadné dopravy včetně slev pro děti či seniory. Kladno také minulý v tendru vybralo provozovatele MHD, který ji má podle uzavřené smlouvy s konkrétními podmínkami zajišťovat v nadcházejících deseti letech. Sporem se zabývají právníci, které si Kladno najalo. Zvyšovat cenu jízdného v hromadné dopravě podle mluvčího radnice Víta Herala vedení města nyní neplánuje.

V Kladně nyní také nyní pokračuje přestavba vytížených křižovatek u Vodárenské a Americké ulice na kruhové objezdy. Řidiče včetně hromadné dopravy čekají do konce srpna objížďky. Kladenské části Kročehlavy by v budoucnu mělo odlehčit od dopravní zátěže vybudování obchvatu Kladna. Podle webu Ředitelství silnic a dálnic, které je jeho investorem, by stavba mohla začít v roce 2025, loni byl záměr veřejně projednán, nyní pokračují práce na přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí.

Nedostatek parkovacích míst by měl v Mladé Boleslavi pomoci řešit nový parkovací dům P+R pro více než 300 aut, který město letos začalo budovat na Severním sídlišti u stadionu a sportovní haly. Podle primátora Raduana Nwelatiho (ODS) jde o jednu z nejdůležitějších aktuálních investic. Parkovací dům, který by měl být dokončen v únoru 2023, vyjde město na 120 milionů korun, přes 76 milionů pokryje evropská dotace. Ve městě jsou nyní v provozu tři parkovací domy, v roce 2020 město zprovoznilo parkovací dům pro 640 aut v areálu Klaudiánovy nemocnice.

Do oprav silnic město každoročně investuje miliony korun, zastupitelé na poslední schůzi schválili nad rámec rozpočtu pro letošní rok další opravy ve výši zhruba 15 milionů korun. V květnu začaly ve městě práce na zavádění prvků dopravní telematiky. Postupně se zmodernizuje světelná signalizace a provedou další úpravy na 23 křižovatkách. Systém chytré dopravy má zlepšit propustnost křižovatek ve špičkách a informovat řidiče o případných problémech či volných parkovacích místech.

Město od dubna zlevnilo jízdné v městské hromadné dopravě, zavedlo celoroční kupón za 1000 korun pro všechny cestující, do té doby byl čtvrtletní za 1600 korun. Nově mají jízdné zdarma všichni starobní důchodci, předtím to byli pouze lidé nad 70 let. „Chceme MHD nabídnout jako alternativu, aby lidé uspořili náklady na život a třeba přestali jezdit auty,“ řekl ČTK Nwelati. V případě každodenního využití podle něj cestující uspoří zhruba 5000 korun ročně. Město dopravnímu podniku kompenzuje ztráty způsobené loni a letos covidem a nárůstem cen pohonných hmot, na poslední schůzi zastupitelé schválili dotaci přes 2,5 milionů korun. „Nepředpokládám, že částka bude konečná, do konce roku budeme muset dopravní podnik ještě podpořit,“ řekl Nwelati.

Příbram naposledy přistoupila k dílčímu zdražení jízdného v MHD v roce 2011, kdy se zvýšila platba čipovou kartou z osmi na 10 korun. Platba v hotovosti byla ponechána na 12 Kč a měsíční jízdné naopak zlevnilo z 320 na 300 korun. „Tyto částky další změnou neprošly. Chceme, aby MHD byla co možná nejdostupnějším způsobem městské dopravy,“ uvedla mluvčí radnice Eva Švehlová.

Příbram již delší dobu plánuje zavedení parkovacích zón, nový systém se má rozjíždět postupně. První etapa by se měla týkat staré Příbrami. „Parkování je největším problémem našeho města. Máme rozpracovaný systém nastavení parkovacích zón, jehož hlavním posláním je upřednostnit rezidenty a umožnit jim dostupnější parkování,“ uvedla Švehlová.