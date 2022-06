Středočeský kraj si dá zpracovat studii k rozvoji veřejné dopravy v okolí Prahy

„Území pražské metropolitní oblasti je mnoho let rapidně urbanizováno. Je zde intenzivní tlak na rozvoj jak v oblasti rezidenční zástavby, tak v oblasti administrativy, výroby a logistiky. To na jedné straně vytváří zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, na druhou stranu jsou však bohužel vyčerpávány možnosti vložení nových dopravních koridorů pro veškeré druhy dopravy do území,“ uvedl hejtmančin náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).