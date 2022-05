Bílinskou školu hlídá kvůli problémovým dětem bezpečnostní agentura

Zda bude dítě chodit do běžné školy, nebo do specializované školy, určuje jeho zákonný zástupce. Podle starostky jde o součást inkluzivního vzdělávání, kdy má právo do běžné školy docházet každé dítě. „My voláme po tom, aby škola měla více pravomocí, aby mohla u těch dětí, které jsou nevzdělatelné, které mají psychiatrické poruchy, říct, že nejsou určeny pro to, aby chodily do běžné třídy,“ uvedla Bařtipánová. Podle ní by bylo řešením to, že by pro tyto děti vznikaly specializované třídy v běžných školách.