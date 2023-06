Návštěvnost Divoké soutěsky roste kvůli zavřené poničené Edmundově soutěsce

Loni navštívilo Edmundovu soutěsku asi 117.000 lidí, k Divoké soutěsce si našlo cestu asi 14.000 výletníků. Sezonu v červenci přerušil požár, letos byla na méně oblíbené soutěsce zahájena plavba 1. dubna. „Nás velmi tíží to, že Edmundova soutěska, která je páteří našich ekonomických příjmů, nejezdí. To, že to tíží nejen nás, ale i naše podnikatele, je jasné i z toho, kolik turistů v současné době přijíždí,“ řekl Pánek. Někteří turisté podle něj cestu do Hřenska odkládají, protože mají zájem o obě soutěsky. „Když už odpískáme tuto sezonu, tak si neumím představit, aby příští sezona byla bez Edmundovy soutěsky. To by nás skutečně ekonomicky zničilo,“ uvedl starosta. Nárůst počtu výletníků na Divoké soutěsce sice podle něj obec zaznamenala, řada lidí se na ni však nedostane. Problematický přístup ze svahu může odradit seniory či rodiny s malými dětmi. „Máme poznatky, že se někteří v půlce cesty otočí a jdou nazpátek,“ řekl starosta. Příjem má teď obec spíše z parkovišť než z provozu lodiček, dodal.